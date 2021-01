Indemnisaziun per la cultura

Il chantun Grischun ha fin ussa pajà radund 2,6 milliuns francs per indemnisar la cultura durant la pandemia. Sco quai che la regenza scriva sin ina dumonda or dal Cussegl grond, hajan en tut 76 persunas da la cultura ed interpresas survegnì agid. En tut èn ord il sectur cultural vegnidas inoltradas 113 dumondas per indemnisaziuns.

La gronda part dals daners – u 2,2 milliuns francs – sajan ids ad interpresas. Il rest ad artistas ed artists. Tut quels che hajan fatg ina dumonda fin ils 20 da settember, hajan survegnì in’indemnisaziun maximala da 80% dal donn finanzial. I saja er vinavant previs agid en furma da pajaments, che na stoppian betg vegnir pajads enavos.