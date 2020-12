Il minister d'economia Marcus Caduff n'ha nagina chapientscha per las mesiras ch'il Cussegl federal ha annunzià ier saira. Quai ha el fatg cler oz avantmezdi durant la debatta da corona en il Cussegl grond.

Per Caduff èn las mesiras in affrunt enviers ils chantuns ch'han reagì e preschentà il davos temp novas restricziuns. Per reducir il dumber d'infecziuns en il Grischun, haja la regenza numnadamain stuì decider in «lockdown light» cun tranter auter serrar ustarias per duas emnas. Tut quai, ensemen cun far lobbing tar la Confederaziun haja be ina finamira: Ils territoris da skis duain restar averts sur Nadal e Bumaun.

Posiziun regenza grischuna

La regenza grischuna crititgescha surtut duas mesiras proponidas dal Cussegl federal per reducir las cifras da corona: Per l’ina che ustarias duain serrar gia las 19:00 e per l’autra da serrar manaschis la dumengia. Quai ha cusseglier guvernativ Marcus Caduff confermà ad RTR en il num da la regenza.

In ulteriur punct da critica: La regenza haja survegnì las 11:00 las propostas a scrit ed haja peda fin questa saira las 18:00 da prender posiziun.

Stagiun da skis intscherta?

Ma malgrà tut las mesiras e concepts da protecziun ha il minister da sanadad Peter Peyer era avertì durant la debatta da corona en il Cussegl grond. Cun las cifras actuala saja quai da metter en dumonda sch'ina stagiun da skis saja pussaivla. Perquai stoppia il Grischun exnum reducir las cifras da Covid-19, ed era il dumber d'spitalisaziuns. L'emna passada eri per exempel be in letg vid en la staziun intensiva da l'Ospital chantunal. Sch'i vegnia vitiers accidents sin pista, na giaja quai betg, uschia Peyer.

Svidar il puppen durant la debatta da corona

Atgnamain era la tractanda ina dumonda da la PCD che vuleva savair da la regenza co ella vesia las schanzas per la stagiun d'enviern, detagls dals concepts da protecziun ni eventualas indemnisaziuns sch'ins stuess tuttina serrar territoris da skis. Blers parlamentaris èn dentant sa drizzads cun critica e laud envers la regenza ed il Cussegl federal.