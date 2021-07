Scolastas e scolasts en Grischun duain dar mintg'emna ina lecziun damain. Uschia vul la Magistraglia Grischun cumpensar il pensum da lavur. La magistraglia tema numnadamain, che la 39avla emna chaschuna anc dapli sururas.

Tenor in studi da la Magistraglia Svizra d’avant dus onns, lavuran scolastas e scolasts grischuns en media 2'080 uras l'onn. Quai sajan var trais emnas dapli ch'il temp da lavur da referenza. Cun l'ulteriura emna da scola s'augmenta quai sin quatter emnas sururas.

Il departament per furmaziun sa defenda

Il manader dal Departament da furmaziun, Jon Domenic Parolini, fa dentant in auter quint che la magistraglia. Sco ch'el ha ditg envers RTR, sa reduceschia il dumber effectiv da lecziuns cun il nov urari. Da nov sajan quai 1'131 empè da 1’140 lecziuns mintg'onn – pia nov lecziuns pli pauc ch’avant. Plinavant saja la lunghezza d’ina lecziun vegnida scursanida gia il 2013 da 50 sin 45 minutas. Quai muntia ina reducziun dal pensum per 10% tar la medema paja, uschia Parolini.

Per Laura Lutz, presidenta da Magistraglia Grischun, vesian quellas cifras mo or bain sin il palpiri, dentant betg en realitad. Las bleras sururas dettia ad onn ord motivs che schabegian sper il dar scola. Sco exempels numna ella lavur administrativa, preparaziuns per l’instrucziun u discurs cun geniturs. Da las tschintg minutas pro lecziun pli paucas na badia ina magistra u in magister er betg bler, di ella sin dumonda. En quel temp hajan ellas ed els avunda da far – per exempel cun uffants ch’annunzian termins da medi u cun schliar dispitas.

Revisiun parziala da la lescha sco proxim pass

Magistraglia Grischun spera che lur pretensiun vegnia resguardada sin il pli tard, cura ch’il Cussegl grond tracta la revisiun parziala da la lescha. Quai possia dentant anc ir in mument. Il Departament da furmaziun quinta, che quella arriva pir en radund dus onns en il parlament chantunal.

Sco emprim stoppia il plan d'instrucziun 21 vegnir integrà cumplettamain. Quai haja uss prioritad, uschia il departament sin dumonda da RTR.