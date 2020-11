cuntegn

Minister d'economia GR - «Ins na po betg cumparegliar la Svizra cun l'Austria»

La strategia da la Svizra è autra che quella da l'Austria. Lezza ha decidì da far in lockdown – tranter auter er per salvar la stagiun d'enviern. La situaziun en l'Austria è dentant betg da cumparegliar cun quella en Svizra, quai di Marcus Caduff.