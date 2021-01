La regenza grischuna ha preschentà oz sia nova strategia da testar e vaccinar. En il cumbat cunter la pandemia da corona vul il chantun sa concentrar da nov sin far tests da massa.

Per realisar la nova strategia chantunala èn previs 9 centers regiunals da vaccinaziun e da test. Ultra da quai duain er vegnir fatgs tests da massa regulars en manaschis ed en scolas. Il chantun quinta qua cun la participaziun facultativa da la populaziun. Areguard ils tests giaja il chantun Grischun uschia ina via da piunier, ha communitgà la regenza.

Perquai ch’il dumber da cas da corona saja vinavant grond e perquai ch’il dumber da novas infecziuns stagneschia sin in aut nivel, vesia la regenza in basegn d’agir urgententamain. Tut en tut chaschuna la realisaziun dal concept da vaccinaziun e da tests custs da radund 25 milliuns francs – quai per il temp da schaner fin avust.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Chantun Tests da massa mussan effects marcants 22.12.2020 Cun audio

Interrumper baud chadainas d'infecziuns

L'evaluaziun dals tests da massa gia fatgs en regiuns, manaschis e scolas dal Grischun haja mussà che testar a moda repetitiva saja ina mesira adattada per interrumper baud las chadainas d'infecziun, argumentescha la regenza. En tut las regiuns, nua ch'ins haja fatg tests da massa, saja il dumber d'infecziuns tschessà per almain tschintg dis. Grazia a la repetiziun regulara dals tests en la regiun Bernina, saja quest svilup restà fin oz.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Tests da massa Jon Domenic Parolini vul introducir tests en tut las scolas 08.01.2021 Cun video

A basa da las experientschas gia fatgas, favurisescha il chantun per tests da massa en scolas e manaschis ils tests PCR da spida. Quels sajan simpels da far e pli sensitivs. Ils tests svelts d'antigens sajan adattads per testar regiuns e vischnancas e sco med da verificaziun.

Medis da chasa pon probabel vaccinar la fin da favrer

Grazia che er il vaccin da Moderna ha survegnì l'admissiun, vegnan proximamain er ils medis e las medias da chasa integrads en il process da vaccinar. Perquai ch'il dumber da dosas da vaccin è limità, na vegn quai betg ad esser il cas avant ils 22 da favrer. Entant vegnian ils vaccins disponibels repartids tenor ina clav sin ils centers regiunals, uschia la regenza. Las equipas mobilas hajan enfin uss pudì far radund 200 vaccinaziuns per di.

La strategia da testar e vaccinar duai er gidar che la stagiun d'enviern po cuntinuar. I dovria uss ina alternativa a las restricziuns, ha accentuà il directur d'economia publica, Marcus Caduff.