Il chantun beneventia reglas unitaras per l'entira Svizra, hai num en ina communicaziun. Ed: Las capacitads da testar vegnan augmentadas.

La regenza grischuna appellescha a la populaziun da resguardar las novas reglas ch'il Cussegl federal ha relaschà. Be uschia saja pussaivel da franar l'augment dals cas da Covid-19 ed era evitar mesiras anc pli drasticas per l'economia, il turissem sco era per il sport e la cultura. La finamira saja ina situaziun stabila fin al cumenzament da la stagiun d'enviern.

Ch'il chantun prendia ulteriuras mesiras - anc pli rigurusas - na saja betg realistic il mument. Quai ha ditg il minister da sandad Peter Peyer envers RTR.

Focus sin stagiun d'enviern

Tenor il manader dal departament d'economia Marcus Caduff, hajan las mesiras in grond effect sin l'economia. Donns na possian ins betg evitar. El sustegna dentant las mesiras. Mesiras drasticas pel mument duain render pussibel ina stagiun d'enviern. Il donn economic senza ina staziun d'enviern fiss pli grond ch'ils effects che las mesiras han pel mument.

I fa pli pauc mal, sche nus avain las mesiras uss, che sche nus avessan quellas mesiras da Nadal u il favrer.

Cun ina stagiun d’enviern sto ils ultims onns, na saja tenor Marcus Caduff dentant betg da quintar.

Legenda: La regenza Grischuna sustegna las mesiras ch'il Cussegl federal ha decidì. RTR, Flurin Clalüna

Enavos en «situaziun speziala»

La regenza vul vinavant da turnar puspè en la «situaziun speziala». Cun la «situaziun speziala» possia il Stab directiv chantunal (SDC) coordinar pli intensivamain la collavuraziun tranter las vischnancas e las regiuns. Quai dettia dapli spazi per agir, sch'ins vul per exempel restrenscher occurrenzas localas u regiunalas.

A partir da cura che la situaziun speziala vala, n'è anc betg cler.

Tests svelts en Grischun

Ils ospitals augmentan lur capacitads da far tests a partir da l'emna proxima. Concret vai per l'ospital chantunala a Cuira e l'Ospital da l'Engiadin'Ota ch'engrondeschan lur centers. Quai en vista als tests svelts che la Confederaziun ha lubì a partir da l'emna proxima.

Las preparativas per pudair far tals test d'antigens tar ils medis en ils ospitals progredeschian, uschia la regenza grischuna.