Ils 13 da mars 2020 hai era gì num en il territori da skis da Sedrun ed Andermatt – tut sto serrar pervi da corona. Quai è tenor l’Arena da skis Andermatt-Sedrun ina da las raschuns per la svieuta reducida. Quella è stada per 8% pli bassa che l’onn avant – cun 24,5 milliuns francs. Tar il dumber da giasts che nizzegian in di per l’emprima giada in indriz, hai dà in minus da passa 12% – sin 411’000 emprimas entradas. Senza stuair serrar avess resultà tenor l’interpresa in plus da radund 6%.

La stagiun d’enviern actuala porta cun resguardar las cifras fin la fin da favrer, in minus da la svieuta da 42% sin 11,4 milliuns francs. Il dumber d’emprimas entradas è sa reducì per in terz, a 249’000.

Resultat da l'Andermatt Swiss Alps

L’Arena da skis Andermatt-Sedrun tutga tar la gruppa Andermatt Swiss Alps, che fa er fatschentas cun immobiglias, hotels ed appartaments. Quella ha fatg en tut l’onn da fatschenta 2020 ina svieuta da 154,2 milliuns francs. Quai èn 8% damain che l’onn avant.