Il territori da skis da Andermatt-Sedrun ha radund 120 kilometers pistas e 22 sutgeras, avrir tut en in di è ina sfida.

Avrir il territori da skis entaifer in di

Suenter avair stuì serrar per ina emna, avran ils territoris da skis en il chantun Uri puspè. Principalmain pertutgà e il territori dad Andermatt-Sedrun. Ils runals e las sutgeras èn stads serrads da la vart uranaisa – da la vart grischuna averts. Ma quai sa mida a partir da damaun, mesemna, cura che tut po puspè vegnir avert, di Stefan Kern il responsabel da marketing. La pli gronda sfida saja uss da preparar tut las pistas e da segirar ellas. Uschia hajan ins immediat cumenzà cun siglientar lavinas e cun far pista.

Radund 500 persunas han lavur curta

Per ch'ils 22 runals e sutgeras possian vegnir averts dovra quai persunal. L'aren da skis dad Andermatt-Sedrun aveva tramess en lavur curta radund 500 emploiadas ed emploiads. Uss hajan ins pudì reactivar var 300 persunas. Quai na saja betg in problem, pertge che quai era per tuts cler, ch’ins stoppia esser pront e quai probabel a curta vista, di Kern.

Ina part dal persunal resta dentant en lavur curta, perquai ch'ils restaurants e las ustarias restan anc serradas. Il chantun Uri ha dentant communitgà, ch’els veglian, sche tut saja optimal, puspè avrir las purschidas gastronomicas a partir da Bumaun. Quai muntass lura ina gronda sfida logistica per il territori. Ma surtut economicamain fiss quai fitg bun per l’Arena da skis, che maina gist plirs restaurants en il territori, accentuescha Stefan Kern.