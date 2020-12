La regenza dal Uri ha giuditgà da nov la situaziun da corona. Per ella lubescha la situaziun da puspè avrir il manaschi da skis, cunzunt er perquai ch'il chantun haja per il mument avunda letgs libers en ils ospitals. Per il territori da skis Sedrun-Andermatt decida l'Uri en cunvegnientscha cun la regenza grischuna ina capacitad maximala dad 8'000 osps per di.

Ultra da quai ha la regenza da l'Uri annunzià ch'els veglian decider ils proxims dis, sche las ustarias en il chantun dastgan puspè avrir a partir dal prim da schaner.

Reavert lur territoris da skis ils ultims dis han ils chantuns:

Glaruna

Appenzell Dadens

Sur- e Sutsilvania

Son Gagl

Il chantun Sviz avra ses territoris da skis a partir da sonda, ils 2 da schaner.

En il chantun Lucerna restan las pistas serradas almain fin ils 8 da schaner.