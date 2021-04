Il coronavirus ha gì influenza sin bunamain mintga sparta da la viafier. Il pli grond regress ha la Viafier retica notà tar il traffic da persunas, nua che la svieuta è sa reducida per in terz. Las investiziuns restan dentant vinavant autas.

La Viafier retica è stada l'onn da fatschenta 2020 fermamain pertutgada da la pandemia da Corona. Il retgav da gestiun è massivamain pli bass ch'ils onns avant. Era cun instradar a temp mesiras da spargn sa resulta ina perdita da 6,9 milliuns francs. Senza l'agid da finanzas da Covid-19 da Confederaziun e chantun avess la perdita il 2020 perfin muntà a 19,9 milliuns francs.

Per reducir la perdita, ha la viafier dentant spustà investiziuns betg necessarias vi da l'infrastructura. Sin fundament da la pli bassa frequenza da passagiers èn damain trens cursads, per part era senza persunal. Era ils temps d'avertura da las staziuns èn vegnids scursanids.

L'avrigl eran fin 20% dal persunal en lavur curta. Davent dal matg fin la fin da l'onn ha il persunal stuì reducir vacanzas e sururas. Il president dal Cussegl d'administraziun, Stefan Engler, na quinta tenor stan actual betg cun relaschadas pervia da la pandemia. Cun engaschar nov persunal sa tegna la RhB però enavos per il mument.

Damain passagiers e transports d'auto

Il pli grond regress ha la Viafier retica notà tar il traffic da persunas, nua che la svieuta è sa reducida per in terz. Plinavant ha la viafier transportà 22% damain autos tras il Veraina, uschia ch'i resulta là ina perdita dad 1,6 milliuns francs. Er las purschidas turisticas sco il Glacier Express han fatg il 2020 in resultat negativ. Be en las spartas traffic da rauba ed infrastructura han ins pudì cuntanscher las finamiras.

Investiziuns èn vinavant autas

Il 2020 ha la Viafier dentant er investì fitg bler. Per passa 415 milliuns francs ha l'interpresa fatg investiziuns. Passa 200 milliuns francs sajan ids en l'infrastructura, sco per exempel tunnels u renovaziuns da staziuns. Ulteriurs 200 milliuns èn ids en novas locomotivas u en novs vaguns. Las investiziuns vul la Viafier tegnair vinavant autas. Tenor Stefan Engler stoppia la viafier sa modernisar vinavant – malgrà corona.

Passa 193 milliuns francs dal maun public

Chantun e Confederaziun han sustegnì la Viafier retica il 2020 cun passa 193 milliuns francs. 180 milliuns francs èn vegnids da las cunvegnas da prestaziun regularas e 13 milliuns sco credits à fonds perdu pervi dal coronavirus.