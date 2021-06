Per survegnir la licenza per sgular ston ins regularmain far tests tar in medi. Tras quels tests vegn evaluà sch'ins è anc capabel da sgular u betg.

Testada vegn per exempel la vista u la reacziun mabain era la psica. Tenor Rolf Eiseneger, medi en l'Ospital chantunal dal Grischun, fa il cunfin da 60 onns senn. Il corp d'in uman n'è betg pli fit avunda per las pretensiuns che vegnan fatgas ad ina pilota u ad in pilot. Per la vista datti la pussaivladad da lentas u egliers. Tar auters resultats ch'èn insuffizients na datti nagina pussaivladad e la pilota u il pilot na survegn betg l'attestat dal medi per sgular vinavant. Tuttina, duess ins nizzegiar l'experientscha da las persunas sur 60. Per exempel per la scolaziun da nova glieud, simplamain per terra.