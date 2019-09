Ils hotels grischuns han nudà 618'033 pernottaziuns il fanadur. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà è quai in plus da bunamain 4%. Passa 60% dals giasts en il Grischun derivan da la Svizra. Quai communitgescha l’Uffizi per economia e turissem dal Grischun.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2019)

Tranter las destinaziuns turisticas hai dà grondas differenzas. Uschia saja per exempel il dumber da giasts a San Bernardino, Mesolcina/Calanca s'augmentà per 44% e quel a Cuira per passa 13%, fertant che quel a Mustér/Sedrun saja sa reducì per bunamain 12%.

Er en l'entira Svizra 3,2% dapli pernottaziuns

En l'entira Svizra ha l'hotellaria nudà totalmain bunamain 4,6 milliuns pernottaziuns. Quai è in plus da 3,2%, cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica. Tranter auter saja il dumber da giasts americans s'augmentà.

Ord l'archiv:

