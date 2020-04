Sustegn finanzial dal chantun per ospitals grischuns

En connex cun la crisa da corona ston ils ospitals actualmain desister da far controllas, operaziuns, tractaments e terapias medicinals betg urgents. Quai ha chaschunà ch'ils dumbers da cas en ils ospitals èn dads ensemen cumplettamain. Per consequenza mancan als ospitals las entradas ed emprimas stretgas da liquiditad sa mussan gia. La regenza ha perquai concludì da sustegnair finanzialmain ils ospitals e da garantir uschia il provediment medicinal per la populaziun.

Custs supplementars da var 59 milliuns francs

Concret vegn il chantun a far durant l'onn current mintga dus mais pajaments provisorics als ospitals. Tut en tut quinta la regenza cun custs supplementars da maximum 59 milliuns francs per il chantun e 5,5 milliuns francs per las vischnancas. Quant auts che quests custs èn lura effectivamain, vegn ad esser enconuschent pir la fin dal 2021.

D'ina vart surpiglia il chantun uschia ils custs ch'ils ospitals han gì cun sa preparar per la crisa da corona, per exempel cun organisar material da protecziun. Quai sche quels custs na vegnan betg cuvrids dad autra vart. Da l'autra vart surpiglia il chantun er las perditas d'entrada dals ospitals en il sectur staziunar ed ambulant. Quest custs vegnan numnadamain strusch a vegnir cuvrids autramain.