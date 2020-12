La sessiun d'october avevan deputadas e deputads anc fatg en la sala dal Cussegl grond a Cuira – uss dentant è Tavau il lieu per las debattas dal december. Malgrà ch'il center da congress porscha dapli plaz, valan mesiras rigurusas en connex cun Covid-19, per exempel in obligatori da mascras. La sessiun dura fin mesemna.

Budget chantunal sco adina

Adina durant la sessiun da december vai per discutar e deliberar il budget. Quella tractanda dura adina ditg, damai che deputadas e deputads discuteschan pass per pass ils posts da custs ed era las finamiras da la regenza per l’onn proxim.

Il budget sco tal n'è nagut da nov – malgrà corona: Il chantun fa quint cun in deficit da 33,7 milliuns francs, quai è pli u main sco ils ultims onns. La pandemia da corona smatga bain las entradas – surtut las entradas da taglia. Il minister da finanzas Christian Rathgeb quinta dentant da pudair gulivar quest minus cun dapli entradas da la Banca naziunala Svizra.

Co organisar la protecziun civila?

In’autra tractanda: Reveder la lescha per la protecziun civila en il Grischun. I va per adattar las prescripziuns chantunalas a las federalas: La Svizra prevesa da flexibilisar e reducir il temp da prestar protecziun civila sin 14 onns. Questa revisiun va en vigur gia il cumenzament da l'onn.

Per il Grischun munta quai ina reducziun dal persunal. Perquai propona la regenza da prolungar il status quo anc per 5 onns – era suenter che la lescha federala va en vigur. Uschia hajan ins avunda temp per organisar la protecziun civila, scriva la regenza en il messadi al Cussegl grond.

Corona, lockdown e dumondas

Senza tematisar la situaziun da corona na vai era en questa sessiun betg. Il «lockdown light», che la regenza ha relaschà, vegn ad occupar deputadas e deputads. La regenza vegn a stuair respunder intginas dumonda.

Plinavant ston deputadas e deputads anc dar glisch verda per decisiuns da la regenza, sco per exempel che las vischnancas dastgan votar a l'urna enstagl durant radunanza communala.