Quasi tut ils acturs renumads han ina giada entschet cun pitschnas rollas. Hannah Kampichler, Emma Knight ed Alina Held èn anc a l’entschatta da lur carriera. E tuttina han ellas gia pudì giugar rollas impurtantas en in film internaziunal. Ellas dattan tut per daventar acturas professiunalas.

Avant in pèr mais è il film internaziunal «Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» vegnì en il kino. In film che vegn mussà en blers kinos en Svizra, Germania ed Austria. Las trais mattatschas han giugà en il film. Dentant betg be sco statistas mabain sco acturas cun text.

Il casting decida

Las trais mattatschas decleran, ch’igl haja dà bleras concurrentas tar il casting. Dentant co ellas hajan pudì persvader la schuria, na sappian ellas betg. Las acturas èn dentant fitg extrovertadas per lur vegliadetgna e quai gidia tar castings.

Hannah Kampichler craja dentant ch’igl haja da far cun ses hobis. Ella gioga en il club da teater, chanta en in chor e suna saxophon. Ellas n'hajan anc nagin management persunal, perquai gidian ils geniturs da s’annunziar per castings. Uschia haja la mamma fatg attent Emma Knight sin il casting.

In grond pass enavant

Ellas spetgian tras l’engaschi en il film da vegnir scuvertas dad auters. Per ch’i dettia era vinavant rollas per ellas. Emma Knight è da l’opiniun ch’i dettia ad ella schlantsch per sia carriera, cunzunt perquai che la reschissura saja renumada era sur ils cunfins ora. A la premiera saja perfin in agent tudestg s’interessà per Hannah Kampichler. Ella speria ch’el possia organisar ulteriuras rollas.

RTR actualitad 07:00