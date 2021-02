Cusseglier guvernativ Marcus Caduff ha declerà ch'il Grischun serria las terrassas da las ustarias en ils territoris da skis. El n'è dentant betg cuntent. Da serrar ussa per duas emnas e lura tut tenor puspè avrir na fetschia nagin senn.

La regenza grischuna ha decidì da tuttina serrar las terrassas da las ustarias en ils territoris da skis, quai a partir da sonda proxima. Per Marcus Caduff, cusseglier guvernativ dal Grischun è quai in frust. Cun las terrassas avertas sesia la glieud en ils territoris a moda coordinada, cun distanza. Senza las terrassas avertas vegnia sesì crusch e travers e resguardà nagut.

I n'è betg gist ch'ils chantuns ch'èn activs vegnan tractads tuttina sco quels che na fan nagut.

Il Grischun n'è dentant er betg cuntent, che la Confederaziun na vul en l'avegnir betg laschar ir tscherts chantuns cun meglras cifras in'autra via ch'ils auters. Quai saja in frust. Uschia perdian las interpresas l'interess da sa participar als tests da massa. Gist per animar las interpresas surpiglia il chantun ils ultims 8 francs e 50 dals tests.

«Politica da chajachautschas»

Enfin la fin avevan ins sperà che las terrassas pon restar avertas. Er Martin Hug da las Pendicularas grischunas è trumpà da la decisiun dal Cussegl federal. Prest otg emnas ha il Cussegl federal laschà avert las terrassas. Plinavant haja il Grischun, sco pilot, mussà cun testar en massa, cun virolar, cun terrassas avertas e concepts da segirezza – ch'els na sajan betg il chatschader da la pandemia. Entaifer ils chantuns da turissem saja il Grischun cun distanza il meglier vidlonder. Ma il Cussegl federal haja decidì d'ignorar quai.

«Ina catastrofa per il turissem»

Legenda: Annalisa Giger da Gastrosuisse. RTR, Linus Livers

I na saja stà nagina surpraisa ma ins saja tuttina trumpà. Quai ha declerà Annalisa Giger, suprastanta da Gastrosuisse a RTR. Quai saja ina catastrofa per ils lieus da turissem d'enviern, er sch'ins n'haja betg gì fatg quint ch'ins possia avrir a partir dal 1. da mars.

Quai è per nus nunchapibel che las stizuns pon avrir e nus betg, malgrà concepts da segirezza.

Ma tuttina, da sperar sin l'avrigl saja memia tard, lura saja gia Pasca ed ins n'haja gì avert betg in singul di.

