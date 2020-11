La regenza grischuna na dat betg suatientscha al recurs da surveglianza da la firma da construcziun KIBAG. La regenza è vegnida a la conclusiun che l'incumbensa legala ed er ils pass giuridics ch'eran necessaris sajan vegnids fatgs, scriva quella en ina communicaziun.

Sforz e malgistadad

Fatg recurs aveva la KIBAG perquai ch'ella è da l'avis ch'ella saja vegnida sfurzada dal Departament d'infrastructura, energia e mobilitad da far ina cunvegna d'enclegientscha cun il chantun. La renfatscha directa dal CEO da la KIBAG da quai temp, Ueli Widmer: Mario Cavigelli mettia sut squitsch els e quai senza raschun. Plinavant saja la KIBAG vegnida exclusa nungiustifitgadamain da las futuras surdadas da las lavurs tras il chantun. Cunter questa exclusiun ha ella fatg recurs tar la Dretgira administrativa. Quella procedura è pendenta.

Ina cunvegna cun il chantun n'hai betg dà cun la KIBAG. Quai en connex cun il cartel da construcziun da vias che la Cumissiun da concurrenza WEKO ha scuvert.

Preistorgia cartel da construcziun: Textbox aufklappen Textbox zuklappen Durant plirs onns han numerusas firmas da construcziun grischunas fatg giu pretschs. Cura che quai è vegnì a la glisch ha la WEKO dà multas. Il chantun Grischun è sa cunvegnì cun 15 firmas sin ina restituziun, ina sort enclegientscha.

Ids las vias necessarias e correctas

Las violaziuns dal dretg che la KIBAG pretenda, haja quella gia deposità u avess pudì depositar quellas tar las instanzas responsablas, scriva la regenza. Là èn las decisiuns anc pendentas. Sco la regenza declera, avess in recurs da surveglianza be effect, sche la violaziun da dretg che vegn crititgada, na pudess betg vegnir contestada cun in med legal. La KIBAG Bauleistungen SA n'haja dentant betg pudì cumprovar che quai saja il cas. Ella n'haja er betg pudì cumprovar ina violaziun dal dretg material u processual ed er betg ch'i saja vegnì surpassà interess publics. Per questas raschuns na stoppia la regenza betg dar suatientscha al recurs da surveglianza.