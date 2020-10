La regenza grischuna duai s’engaschar tar la Confederaziun – per chattar in cumpromiss co regular il dumber da lufs. Deputadas e deputads han acceptà unanimamain in’incumbensa dal deputà e president da la PCD Kevin Brunold.

Era sch’il suveran svizzer haja refusà la lescha da chatscha la fin settember – il Grischun haja ditg cleramain Gea. E quai saja in signal d’agir – uschia il tenor en la curta debatta avantmezdi en il Cussegl grond.

Ils cussegliers guvernativs Mario Cavigelli e Marcus Caduff han sincerà ch’i dettia gia emprims contacts cun Berna e ch’els veglian s’engaschar per in cumpromiss per la populaziun da muntogna, per l’agricultura e per il turissem.