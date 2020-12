En in «Controvers spezial» han ils cussegliers guvernativs Marcus Caduff, Peter Peyer e Jon Domenic Parolini dà pled e fatg.

Il minister da sandad Peter Peyer ha accentuà ch’il Grischun na veglia betg far concurrenza cun auters chantuns cura ch’i va per vaccinar la populaziun. Il chantun preparia tut sin il start dals 4 da schaner 2021. Tge ch’il virus mutà da la Gronda Britannia munta per il Grischun, n'ha el anc betg pudì declerar. El haja gì in prim telefon cun cusseglier federal Alain Berset e saja en contact cun las autoritads da lieus cun blers giasts britannics, sco per exempel Claustra.

Marcus Caduff ha giustifitgà la decisiun da laschar avert territoris da skis en Grischun: «Uschia pudain reparter ils giasts ed evitar fullas en ils vitgs. Pertge la glieud vegn en mintga cas tar nus a far vacanzas.» Ed il minister d’economia ha calculà ch’i mancass dad uss fin ils 22 da schaner 2021 ina svieuta da 900 milliuns francs sch’ins serrass tut ils manaschis.

Il minister d’educaziun Jon Domenic Parolini è sa dustà cunter pretensiuns da prolungar las vacanzas da scola suenter Bumaun. La taskforce scientifica da Covid-19 da la Confederaziun cusseglia explicit da far instrucziun da preschientscha. La scola na saja numnadamain betg mo in lieu d’emprender, mabain era il lieu social, uschia Parolini.

Maletg 1 / 5 Legenda: Il di cura che la regenza grischuna ha decis da laschar avert ils territoris da skis, ha RTR envidà trais cussegliers guvernativs ad ina discussiun. RTR Maletg 2 / 5 Legenda: Il minister da sandad Peter Peyer (PS). RTR Maletg 3 / 5 Legenda: Il minister d'economia Marcus Caduff (PCD). RTR Maletg 4 / 5 Legenda: Il minister d'educaziun, cultura e sport Jon Domenic Parolini (PBD). RTR Maletg 5 / 5 Legenda: La runda moderada dad Andri Franziskus dad RTR. RTR

Sco annunzià venderdì, ha la regenza grischuna decis glindesdi, co vinavant en il Grischun. Surtut la decisiun da laschar avert ils territoris da skis è vegnida spetgada cun tensiun.

E quai ha la regenza decis ed infurmà glindesdi:

Las staziuns intensivas n'èn il mument betg occupadas daltuttafatg ed er ils ospitals regiunals han avunda capacitads per pazients cun corona sco er cun ferridas da sport.

Cun la situaziun actuala po la regenza lubir il manaschi da skis sur ils dis da festa fin ils 3 da schaner 2021.

Il dumber da cartas dal di per territoris da skis vegn dentant limità.

I vegn scumandà da baiver e vender alcohol en ils territoris da skis.

Sche la situaziun na sa mida betg a curta vista, reponderescha la regenza las decisiuns ils 29 da december.

Vaccinà vegn probablamain a partir dals 4 u mez da schaner cun precauziun e senza sa participar ad ina cursa tranter ils chantuns per esser l'emprim che cumenza a vaccinar.

Fin la terz'emna da schaner esì previs ch'il Grischun survegn var 9'000 dosas, quai che tanscha per bun 4'500 persunas.

Limitaziun da bigliets dal di

Per evitar che giasts d'autras regiuns nua ch'ils territoris èn serrads vegnan per in di en il Grischun sto la branscha limitar il dumber da bigliets. Il chantun haja elavurà ensemen cun mintga territori tge che quai veglia dir per els. Concret saja quai ina reducziun d'enfin in terz da las capacitads usitadas, di il minister d'economia Marcus Caduff. Uschia na possian ins er betg dir che facturs economics hajan manà a la decisiun da laschar avert ils territoris. Plinavant vala in scumond d'alcohol per sminuir il privel d'accidents.

Caduff ha er punctuà ch'els analiseschien mintga di da nov la situaziun. Sche quella sa pegiureschia, saja pussaivel ch'ils territoris serrian d'in di sin l'auter.