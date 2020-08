Il zercladur n’hai anc betg dà lungas colonnas avant las entradas da las pendicularas, era cunquai che l’aura n’è betg stada optimala. Il fanadur dentant, cura che las vacanzas da stad han cumenzà en l’entira Svizra e l’aura è stada buna, han bleras destinaziuns en il Grischun nudà fitg bunas cifras. Quai di Martin Hug, il president da las pendicularas grischunas.

Il fanadur è stà tar blers in fitg bun mais, bunamain in mais dal tschientaner.

Blers novs giasts

Tut las pendicularas dumandadas han nudà bunas cifras, intginas er fitg bunas. Andri Poo da las pendicularas Scuol ha pudì nudar il fanadur in plus da giasts da 60%. Crudà en igl saja, ch’igl ha dà bler novs giasts, che vegnivan uschiglio betg en Engiadina Bassa. Era a Mustér e Savognin èn ins cuntent cun la stagiun da stad ed ha nudà bunas cifras.

En Engiadina Bassa han ins udì bler franzos questa stad.

Atun intschert

Per ch’i dettia propi ina buna stagiun da stad, ston era las cifras dal settember ed october constar. Ma pertutgant quai èn ils manaders da las pendicularas in zic malsegirs. Per l'ina sto il factur aura constar. Auters èn betg segirs, sch’ils giasts vegnan propi. Pertge per part sajan ils giasts che vegnan uschiglio l’atun, quest onn gia vegnids la stad. La dumonda saja lura, sche quests vegnan era anc l’atun.