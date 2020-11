Tgi che less reservar in'abitaziun da vacanzas sto tut tenor regiun far vinavant. Tranter auter sentan cunzunt l’Engiadina, Lai e la Surselva in boom tar las abitaziuns da vacanzas. Ma er autras destinaziuns sco Arosa e Savognin sentan il grond interess vid avair las atgnas quatter paraids.

Ch’ils hotels sajan ils perdents da questa stagiun, na crai il president da Hotelleriesuisse Grischun, Ernst Wyrsch, betg. Schegea ch’ils hotels sajan il mument radund 20% davos en a l’onn passà, crai Ernst Wyrsch vi d'in sumegliant scenari sco la stad cun reservaziuns spontanas:

Nus essan persvas ch’ils Svizzers vegnan a curta vista ad emplenir quella largia. Nus giain or da quai che nus vegnin ad avair full house.

In’atgna insla

Auter guarda quai or tar las reservaziuns dad abitaziuns da vacanzas. La raschun per la gronda dumonda suenter abitaziuns decleran la manadra da fatschenta da Savognin Bivio Albula turissem, Tanja Amacher ed il maina fatschenta da Surselva turissem, Kevin Brunold, uschia: Cun ina abitaziun hajan ins in’atgna insla. Ins saja liber, haja il ruaus e nagin contact cun autras persunas. Plinavant possian ins er cuschinar sez e na stoppia betg ir ordaifer a mangiar, sch’ins veglia evitar contacts.

L’effect dal Cussegl federal

Sco pliras destinaziuns conferman, saja dà en egl, ch’ils avis dal Cussegl federal hajan gì in grond effect. Avant la segunda unda hajan las destinaziuns gì fitg bleras reservaziuns per la stagiun d’enviern. Dapi ch’il Cussegl federal haja dentant clamà or il «slow down», hajan ils telefons chalà da scalinar. Sche quel scalinia tuttina ina giada, lura sajan savens Tudestgs vid l’apparat che veglian stornar lur reservaziun per Nadal e Silvester.

Malgrà las malsegirezzas – bleras destinaziuns guardan positiv sin la stagiun d’enviern e sa legran da beneventar giasts che van uschiglio en il sid a far vacanzas.