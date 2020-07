La decisiun da la vischnanca da Surses da turnar tar il surmiran munta per il chantun lavur. El è numnadamain responsabel per adattar ils meds d'instrucziun. Quels dovri gia per l'onn da scola 2021/22 per l'emprima classa. Ins saja londervi da far questa lavur, di Jon Domenic Parolini.

Il minister d'educaziun stima ch'i duess esser pussaivel da metter a disposiziun ils meds d'instrucziun adattads per ils scolars e las scolaras d'emprima classa da Surses che vegnan instruids proxim onn per surmiran. Priorisads vegnian ils meds da lingua e matematica. Per realisar quai dovri in sforz dal chantun, lez è responsabel per metter a disposiziun ils meds d'instruziun. Onn per onn ha el a disposiziun 1,2 milliuns francs per actualisar ils meds da scola en tut las trais linguas chantunalas. Quest onn vegnia l'adattaziun dals meds surmirans segir priorisada, uschia Parolini vinavant.

Naufragi per il rumantsch grischun sco lingua d'alfabetisaziun

Cun Surses che turna tar l'idiom sco ulteriura vischnanca stoppian ins dir che rumantsch grischun sco lingua d'alfabetisaziun haja fatg naufragi en il territori tradiziunal, di Parolini. Actualmain instrueschan anc las scolas bilinguas da Cuira, Domat e Trin anc en rumantsch grischun. Er las vischnancas dad Alvra Lantsch decidan proximamain sch'ellas vulan turnar tar l'idiom. Andreas Gabirel da la Lia Rumantscha è persvadì ch'il rumantsch grischun haja sia giustificaziun, er en las scolas. Uschia saja rumantsch grischun en scolas bilinguas sco p.ex. quella da Cuira la suletta soluziun. Pertge là na dettia nagin consens d'in idiom.