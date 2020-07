Quai saja ina chaussa ch’ella veglia plitost discutar cun il president communal e cun il chanzlist, ha ditg Martina Ardüser. Da la vart da la vischnanca na vesan ins betg ch'ins avess fatg sbagls. Leo Thomann, il president communal da Surses ha ditg, ch’els sajan schizunt ids in pass pli lunsch, cun organisar ina saira d’infurmaziun e cun contactar ils iniziants. Tut quai haja la vischnanca fatg ord libra voluntad, uschia Thomann envers RTR.

Al giavisch da Martina Ardüser da cumenzar gia quest onn cun instruir surmiran en l’emprima classa sto il president communal dar in chanaster. Il chantun dovria almain in onn per pudair edir ils emprims cudeschs en surmiran per l’emprima classa primara. Uschia vegnan tenor Thomann ils uffants ch’entschaivan l’avust cun l’emprima classa, alfabetisads durant l’entir temp da scola en rumantsch grischun.