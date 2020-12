Fracziun da la PS vul sustegn per tschains da locaziun

Sustegn per affars pitschens

Il chantun Grischun duai sustegnair manaschis che vegnan en las stretgas cun pajar il tschains da locaziun, pervi da la crisa da corona. Quai pretenda la fracziun socialdemocratica dal Cussegl grond.

La regenza duai ponderar pussaivladads sin plaun chantunal, suenter ch'ina schliaziun federala ha fatg naufragi. Ina proposta è ch'il chantun sustegna ils locataris cun in terz dal tschains net, sche locaturs e locataris sa cunvegnan ad ina reducziun dal tschains per in terz.