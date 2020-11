Be per pauc è il Cussegl naziunal entrà a la fatschenta per proteger ils locataris da locals da fatschenta. La decisiun è crudada cun 91 cunter 89 vuschs e quatter abstenziuns. PPS e PLD eran cunter entrar, ils sanesters persuenter. La PCD era dividida.

La lescha prevesa che locataris ch'avevan stuì serrar lur fatschenta la primavaira u ch'avevan gì grondas restricziuns, ston be pajar 40% dal tschains chasa. Tschels 60% van a quint dal locatur.

Cumissiun discussiuna detagls

La fatschenta turna uss tar la cumissiun dal Cussegl naziunal, che sto discussiunar la fatschenta en detagl. En la sessiun d'enviern turna la lescha davart tschains da locaziun puspè en la chombra gronda. Tras è la fatschenta anc ditg betg. Damai che la decisiun d'entrar en la debatta è stada uschè stretga, po quella anc adina cupitgar en ina votaziun generala.