Per interpresas grischunas ch'han fatg pli che 40% damain svieuta che l'onn avant, porscha il chantun agid. Il pli tard l'entschatta schaner pon las dumondas vegnir inoltradas.

22 milliuns per cas da direzza en Grischun

Sustegn per l'economia

Il chantun porscha ulteriur agid per interpresas cun sedia en Grischun ch'èn spezialmain tutgadas da las mesiras da corona – quai sin fundament da las mesiras per cas da direzza da la Confederaziun. Tut en tut stattan a disposiziun 22 milliuns francs per cas da direzza. Da quels surpiglia il chantun circa 7 milliuns e la Confederaziun 15.

Sco cas da direzza vala ina interpresa, sch'ella ha fatg quest onn ina perdita da la svieuta da passa 40%, cumpareglià cun ils ultims dus onns. Tar ils pertutgads tutgan surtut la branscha d'events e quella da viadis però er manaschis da gastronomia, hotellaria e turissem sco er commerziants da fiera.

Bainbaud pussaivel d'inoltrar dumondas

Las dumondas pon vegnir inoltradas il pli tard ils 4 da schaner – tut tenor gia ils 28 da december, scriva il Departament d'economia e fatgs socials. Ulteriuras infurmaziuns ed il formular da dumonda vegnan publitgadas sin la pagina dal departament.

Il chantun fa attent en sia communicaziun ch'i saja fitg impurtant che las dumondas per sustegn cuntegnian tut las infurmaziuns pretendidas. Sch'ils dossiers sajan cumplets, possian las dumondas vegnir tractadas fitg svelt.