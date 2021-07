Il disturbi tar ils numers d'urgenza 117, 118, 144 e 112 è eliminà. En il Grischun èn il numer d'urgenza da la Polizia chantunala ed il clom d'urgenza da la sanitad puspè en funcziun senza restricziuns.

Era en ils auters chantuns è la situaziun sa normalisada, tut ils numers d'urgenza en Svizra èn puspè cuntanschibels.

La Swisscom scriva sin sia pagina d'internet ch'els hajan pudì isolar cun success la funtauna dal sbagl. Uss stettian tut ils servetschs da telefonia puspè a disposiziun.

En bunamain tut ils chantuns da la Svizra èn ils numers d'urgenza 117, 118, 144 e 112 stads ord funcziun il venderdi da mesanotg fin a bun'ura. La rait da telefonins n'è betg stada pertutgada dal problem.

Tar lavurs da mantegniment hai dà in sbagl betg previsibel

La Swisscom ha infurmà davart la raschun per la panna da telefonar a numers d'urgenza da la notg passada. La panna saja capitada en connex cun lavurs da mantegniment vid ina plattafurma en in center da datas. Tar las lavurs haja dà in sbagl betg previsibel. La cumponenta en la rait haja pli tard pudì vegnir isolada.

La Swisscom haja chapientscha per las malsegirezzas e la gritta da politica e populaziun, hai gì num vinavant. L'interpresa vul examinar en detagl l'incap ed er manar in dialog cun politica ed autoritads.

BAKOM crititgescha

Ina tala panna na saja betg acceptabla. Uschia reagescha l’Uffizi federal da communicaziun BAKOM sin il disturbi da la notg sin venderdi. I saja uss impurtant da savair uschè svelt sco pussaivel, tge che saja stà il motiv per il disturbi:

Mintga panna che pertutga ils numers d’urgenza è ina da memia, di Maissen. Che la rait funcziunia, saja chaussa dal furnitur, en quest cas da la Swisscom. L’uffizi, che ha la funcziun da la surveglianza, possia examinar il disturbi e las mesiras che vegnian fatgas en consequenza.

Il 2020 plirs disturbis

Gia l'onn passà ha la Swisscom gì pliras giadas problems vid sia rait, e per part èn ils numers d'urgenza en plirs chantuns stads ord funcziun.

Disturbis han ins nudà ils 17 da schaner, ils 11 da favrer ed ils 19 da favrer dal 2020. L'Uffizi federal per communicaziun Bakom aveva sinaquai annunzià da far inquisiziuns.

