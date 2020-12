En Svizra duain numers d'urgenza er funcziunar, sch'i dat ina interrupziun da l'electricitad pli lunga. Ils servetschs d'urgenza duain esser cuntanschibels.

Il Cussegl federal ha decis da realisar in provediment da la rait mobila segir er tar interrupziuns dal current electric – quai fin en 5 onns.

In disturbi gravant dals servetschs da la rait mobila haja consequenzas considerablas per la populaziun, l'economia e las autoritads, argumentescha il Cussegl federal. Ils custs per las mesiras muntan a radund in mez milliun francs. Als consuments custass quai tenor stimaziuns radund 40 raps al mais per abunament.

Ord l'archiv da Radio SRF: