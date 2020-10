Suenter ch'in medi ha prendì ina prova cun in bastunet alv, va quella en il labor. Quai èn per il solit labors da firmas grondas, sco per exempel Viollier. Medias e medis da chasa ed ospitals n'han per regla nagina licenza d’analisar provas da malsognas transferiblas. Intgins ospitals gronds hajan bain labors, dentant la gronda massa da tests na pudessan els betg elavurar. Firmas grondas han labors en tut la Svizra.

Ils tests, uschenumnads tests da PCR, vegnan producids da las grondas firmas da farma.

Ord in fa 1'000

Virus èn fitg pitschens. Da chattar er mo in fastiz dad els è fitg difficil. Perquai multiplitgeschan ils labors las provas. Ord ina DNA fan els duas, lura quatter ed uschia vinavant. Dapli virus u DNA d'in virus ch'ins ha lura, pli cler ch'il resultat è. Cun quella metoda saja quai pussibel da chattar er ils pli pitschens fastizs d'in virus.

Quai è la medema metoda ch'ins dovra tar cas criminals cun indizis da DNA ch'ins chatta al lieu da delict.

Tut quest proceder – il transport al labor, la multiplicaziun, l'analisa – dovra temp. Perquai spetgan ins er pli che 24 uras, fin ch'ins survegn il resultat dal test. Tar ils uschenumnads tests svelts, na vegn la prova betg multiplitgada. Perquai vegn il resultat er pli spert. I dovra dentant er dapli fastizs dal virus per ch'il test enconuscha quels.

Il proceder da laschar far in test da corona

Noss producent, Gion Caviezel, ha dacurt stuì laschar far sez in test da corona. En il discurs qua sut raquinta el da sias experientschas e las dumondas ch'èn idas ad el e sia famiglia durant il proceder tras il chau.