La primavaira è stada da l’aura anora ideala per la vegetaziun. Perquai è quella avanzada e per almain in'emna pli baud ch’usità. Pliras alps situadas pli bass han perquai gia chargià la muaglia ed uschia cumenzà cun la stagiun d’alp. Quai conferma era il responsabel dal servetsch per l’economia d’alp dal Plantahof Töni Gujan.

Impurtant dad ir uss ad uras ad alp

En tschertas regiuns è la vegetaziun gia uschè avanzada ch’il fain è aut e madir ed uschia èsi necessari da nizzegiar quel, di Töni Gujan. Era sajan ils purs leds che la muaglia saja ad alp, uschia hajan els dapli temp da far fain ed il fain possia era vegnir mess en stalla e na stoppia betg vegnir nizzegià gia per las vatgas.

Cura che la chargiada è baud datti ina buna stad si d’alp

Il mument na possian ins anc betg dir, sche la stagiun d’alp saja era ina buna stagiun, di il responsabel dal servetsch per l’economia d’alp. Da chargiar baud saja d’ina vart bun, ma il pavel stoppia era suenter crescher fin l’atun e perquai dovria plievgia. En cumparegliaziun cun l’onn passà saja l’entschatta dal 2020 segir meglra, di Töni Gujan.