Actualmain tracta la policlinica da l'Ospital chantunal a Cuira 10 persunas che n'èn suenter emnas anc betg sa revegnidas da las consequenzas da Covid-19. Savens pateschian quellas da stancladad corporala ma er cognitiva, dormian mal, hajan mal dapertut ubain er problems cun la circulaziun. La paletta da sintoms saja fitg vasta, di il medi Gregory Fretz che maina la policlinica. Ils sintoms sajan sumegliants a quels dal sindrom da fatigue.

Er in squitsch psichic

Tar pertutgadas e pertutgads ch'hajan sintoms anc 12 emnas suenter l'infecziun da Covid-19 discurrian ins da Long Covid. Per quels daventia la situaziun savens er in grond stress psichic. Pertge vi dad els sco er sin il maletg dal lom/pulmun u dal cor na vesian ins betg la malsogna. Quai saja per l'ina grev d'acceptar e per l'autra er grev per il conturn famigliar ubain er il patrun da far cler, ch'i dettia bain sintoms ma ins na «vesia» betg la malsogna. Sco Gregory Fretz di, sajan savens persunas giuvnas, da 19 enfin 55 onns pertutgadas da consequenzas a lunga vista – da quellas ch'hajan surmuntà il virus sco tal bain, ma survegnì suenter sintoms.

Tractament cun ergoterapia e psicosomatica

Tractads vegnan ils pazients e las pazientas fitg individual, cun ergoterapia, psicosomatica u er autras terapias. In'impurtanta part saja il «pacing», là emprendan pertutgads co ir enturn cun las reservas d'energia e da betg surchargiar il corp. Terapia psicosomatica dettia per quels che hajan er problems psichics pervia da Long Covid. Il tractament da las persunas duria fitg different. Tenor Gregory Fretz dettia da quels che vegnian duas giadas, auters sajan gia dapi la stad en tractament. Potenzial da meglierar dettia tenor Fretz cunzunt per tractaments da reabilitaziun per pazientas e pazients. Uss dettia paucs plaz da reabilitaziun, qua sajan ins vid sclerir da bajegiar si ina tala purschida.