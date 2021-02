Il mars da l’onn passà èn Giuseppe Pitaro e sia dunna Lucia vegnids testads positiv sin corona. Entant che Lucia ha pudì curar ora la malsogna a chasa, è Giuseppe vegnì pervi da l’auta fevra en l’ospital a Scuol e suenter en l'Ospital chantunal a Cuira. Var 10 dis ha l’um da 67 onns cumbattì en il coma per sia vita – cun success.

Cumbattì per la famiglia

Suenter bunamain duas emnas en l’ospital a Cuira ha Giuseppe Pitaro pudì bandunar l’ospital. Cunquai ch’el na saveva betg pli chaminar, è el però stà lià vid la sutga cun rodas ed ha stuì ir per passa in mais en ina clinica da reabilitaziun. Tut quel temp ha Giuseppe Pitaro be gì contact via telefon cun sia famiglia. El haja però adina cumbattì per pudair vesair uschè svelt sco pussaivel puspè ses chars.

Consequenzas fin oz

Suenter dus mais ha Lucia Pitaro finalmain puspè beneventà ses um Giuseppe a chasa a Sent. Oz, diesch mais pli tard n’ha Giuseppe Pitaro betg pli problems cun ils pulmuns, mabain cun la musculatura ed el vegnia pli spert stanchel. Ma la fin finala saja el cuntent ch’el saja anc qua e ch’el possia viver.