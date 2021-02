Mauro Capaul ha sez gì Covid-19. El raquinta dals sintoms ch’el ha gì e co ch'el ha fatg ses emprims pass puspè sin la loipa in mais e mez suenter ch’el era s’infectà.

Il giuven d’Andiast en Surselva è s'infectà mez december cun il coronavirus. Per in giuven da 21 onns è el stà pulit ferm malsaun: El ha gì passa 39 grads fevra ed è stà tschintg dis mo enta letg.

Il mender è ch’ins sa senta isolà da la societad – era suenter l’isolaziun. Bleras persunas han lura anc adina tema da tai e na vulan betg s’entupar.

Ma era suenter esser stà malsaun ha Mauro Capaul anc gì da sbatter cun sintoms. El saja anc ditg stà stanchel, survegniva mal il chau, sch’el stueva sa concentrar e perdeva la ballantscha, cura ch’el empruvava da far sport.

Activitads ch’eran pli fadiusas ch’ir a spass na pudev'jau betg pli far.

Passiun per il sport

Sport è insatge fitg impurtant per il Sursilvan Mauro Capaul. Avant sia malsogna da Covid-19 fascheva el fin quatter giadas per emna sport da cundiziun sco ir a currer, ir cun velo u far passlung. Uss pir ha el fatg l’entschatta en ses mintgadi usità ed ha dacurt fatg per l’emprima giada dapi l’infecziun passlung.

Schegea ch’il start è anc in pau malsegir ed el ha da sbatter cun la ballantscha, è Mauro Capaul optimistic che «quai vegnia lura schon cun trenar in pèr giadas». Plaschair fetschia il passlung en mintga cas anc adina, di el.

L'entschatta veglia el uss però prender patgific, uschia ch'el ha per quest onn anc naginas finamiras concretas. Proxim onn saja sia finamira lura en mintga cas il Maraton da skis engiadinais.