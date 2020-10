«I dovra in pass da tuts, er sur quai ch'ins avess fatg fin uss»

Cun il Na a la lescha da chatscha èsi cler, ch'i vegn almain per il mument betg pli simpel da sajettar lufs che chaschunan problems e fan quitads cunzunt als purs ed al persunal d'alp. Il problem è pia anc adina il medem e per ina u l'autra alp fai prescha ch'i dettia ina schliaziun sco Christa Buchli, la presidenta da l'uniun grischuna da pasturas e pasturs, di.

Nus avain gia gì questa stad pasturs ch'èn propi stads al limit. Els n'han strusch pli savì co sa dustar. Igl ha dà attatgas malgrà mesiras da protecziun sco saivs e chauns. I sto dar ina schliaziun.

Che probabel betg tut las alps han però anc temp e flad da tegnair la dira fin che quella schliaziun è sin maisa, manegia er il directur dal Plantahof Peter Küchler. D'ina vart ord vista finanziala ma er perquai ch'ellas na chattan betg pli avunda purs che vulan chargiar lur animals u perquai che pasturas e pasturas mancan.

Plantahof investescha en la protecziun da muntaneras

In avegnir senza mesiras da protecziun na vegnia betg a dar. Da quai è il directur dal Plantahof, Peter Küchler, persvas. E quai saja uss er l'emprim pensum da sia instituziun: Els stoppian intensivar la protecziun da muntaneras e meglierar la qualitad e l'effizienza – e quai ensemen cun purs e pasturs.

Per quest intent prevesa il Plantahof er d'augmentar il dumber da cussegliaders e cussegliadras. Plinavant duai dar gia a partir da la proxima stad in concept da protecziun per tut las alps cun animals da niz pitschens sco nursas e chauras.

Ultra da quai stoppia il Plantahof però er sensibilisar la glieud. Quai per il fatg ch'i dettia simplamain lieus, nua ch'i na saja betg pussaivel da proteger las muntaneras be cun saivs u chauns. Tenor Peter Küchler èsi perquai er necessari da pudair regular pli simpel il dumber da lufs. In'opiniun che er la presidenta da las pasturas e dals pasturs grischuns, Christa Buchli, parta.

Ils lufs che surmuntan mesiras da protecziun ston davent. Lura han ils auters la schanza da chattar l'acceptanza en la populaziun e da pudair star qua. Els na dastgan betg emprender da surmuntar mesiras da protecziun.

Tant Chirsta Buchli sco er Peter Küchler èn da l'avis ch'i dovra in pass envers l'auter da tuttas varts. Saja quai dals purs u da las alps che stoppian realisar uschè bain sco pussaivel las mesiras da protecziun u dal Plantahof che stoppia investir en la tematica protecziun, ma er dals adversaris da la lescha da chatscha ed organisaziuns d'ambient. I na possia simplamein betg dar adina dapli lufs, sch'ins veglia viver bain in sper l'auter.

Tenor Peter Küchler dovri per agir a curta vista dapli daners, dapli savida dal fatg en chaussa protecziun e management dal luf sco er dapli acceptanza da tuts. Acceptanza tranter auter er per chauns da protecziun che na sajan actualmain anc en blers circuls betg propi bainvis.

Adversaris averts per discurrer

Er Urs Leugger-Eggimann, president da l'uniun cunter la lescha da chatscha e secretari central da la Pro Natura sustegna las stentas en connex cun la protecziun da muntaneras. Medemamain sustegna el ch'i duai daventar pli simpel da sajettar lufs che chaschunan problems.

Nus essan pronts da discurrer. Er per adattar e sviluppar las cundiziuns per regular il dumber da lufs, uschia ch'ellas portan insatge en la pratica.

Per els saja però impurtant che la cumpetenza da decider restia tar la Confederaziun e na giaja betg tar ils chantuns. Plinavant duai la regulaziun dal dumber da lufs capitar adattà a la moda e maniera da viver da quels. Ma las cundiziuns sajan d'adattar uschia, ch'ellas fetschian senn e gidian er a purs, pasturs e las alps. Urs Leugger-Eggimann è persvas ch'ins chatta en il discurs cun tut ils pertutgads ina schliaziun, uschia che tuts pon viver bain in dasper l'auter.

Las organisaziuns d'ambient han er gia annunzià da vulair inoltrar ina iniziativa parlamentara durant la sessiun d'enviern il december a Berna. Quella duai cuntegnair ina revisiun da la lescha da chatscha moderada e tranter auter er la pussaivladad da sajettar pli simpel lufs che chaschunan problems.