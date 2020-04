Era sch'ins saja uss sin buna via, las reglas da distanza ed igiena valian vinavant. Quai ha tant il minister da sanadad grischun, Peter Peyer, sco er il cusseglier federal Alain Berset intunà. Anc adina dettia var 300 novs cas per di. Quai saja bain bler pli pauc che anc il mars (fin 1'500 novs cas per di) ma anc adina memia bler per schluccar las mesiras da distanza ed igiena.

Uschè spert sco pussaivel, uschè plaun sco necessari

L'idea na saja betg d'avantagiar u dischavantagiar singulas branschas cun il concept da returnar pass per pass or dal «lockdown», uschia Alain Berset. I saja impurtant da betg avrir tut memia spert l'emprim temp. Sche quai giaja bain, lura possian ins tut tenor schluccar relativamain ferm las mesiras il zercladur. Cas cuntrari, sch'ins fetschia uss memia svelt e cun memia pauc precauziun, lura saja il ristg grond dad era periclitar la fatschenta da la stad.

Plinavant ha il cusseglier federal fatg attent che las mesiras en Svizra na sajan per lunsch ora betg uschè drasticas sco en auters pajais. Uschia haja var 75% da l'economia pudì lavurar vinavant. En auters pajas saja quai stà per part be 20%.

Nus n'essan betg pli disads da viver cun betg savair co vinavant. Ma gist vi da quai stuain puspè ans disar e star flexibels.

Perspectivas per il turissem e la gastronomia

Cunzunt da la vart dal turissem e la gastronomia è la critica gronda envers il Cussegl federal ch'i manchian las perspectivas. Qua ha il cusseglier federal intunà che avair in concept per la reavertura sin maisa saja ina chaussa. L'autra saja, co realisar quel en la gronda diversitad da la gastronomia svizra. Finamira saja dad analisar uss la situaziun, preparar tut e lura pudair communitgar tut tenor gia fin avrigl u sin il pli tard ils 11 da matg co vinavant per la restauraziun.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Sortir dal lockdown Grischun Vacanzas pretenda plan concret 21.04.2020 Cun audio

Pertutgant la dumonda cura ch'ins po puspè viagiar, ha il cusseglier federal differenzià: Internaziunalmain dependia era tge che capitia en l'exteriur. Quai saja grev da prognostitgar e d'influenzar. Auter saja quai entaifer la Svizra per exempel cun las pendicularas. Quai hajan nus tuts enta maun: Sche nus na perdian ussa betg la disciplina, lura saja bain pussaivel ch'ins possia avrir bler en Svizra. Ed uschia er puspè ir a viagiar u en vacanzas entaifer il pajais. Er il cusseglier guvernativ Marcus Caduff punctuà ch'i saja uss anc d'avair pazienza il matg per pudair schluccar las mesiras il zercladur ed uschia pussibilitar il turissem da stad.

Il program da la visita en Grischun

L’avantmezdi è Alain Berset arrivà cun il helicopter en il Grischun. L’emprim ha il cusseglier federal visità l’interpresa Hamilton a Domat che producescha apparats da respirar che vegnan duvrads era per pazients da corona.

Era sin il program dad Alain Berset è stà ina visita a Razén tar voluntaris che gidan ils vischins e tar collavuraturs da la hotline per cas psicologics ch'il chantun ha endrizzà a Cazas. Plinavant è il cusseglier federal s'inscuntrà cun la regenza grischuna.

Grischun è en relaziun ferm pertutgà

Cumpareglià cun ils auters chantuns ha il Grischun relativamain blers cas da corona en relaziun cun il dumber d'abitants. La dumengia era quest dumber tenor l'Uffizi federal da sanadad tar 378 cas cumprovads per 100'000 abitants. Dapli cas avevan tranter auter ils chantuns Vad (643 cas), Genevra (968 cas) ed il Tessin (860 cas). En l'entira Svizra è il dumber tar 326 cas sin 100'000 abitants. Tut en tut dumbra il Grischun 769 infectads e 40 morts.