Il Cusseglier guvernativ Marcus Caduff n'è dentant betg trumpà da la decisiun. A la fin haja la populaziun decis dad ir in'autra via che la regenza e quai stoppian ins acceptar. In motiv per il naufragi vesa el tranter auter en la discussiun, ch'haja per gronda part be tractà las contribuziuns da maternitad e betg las consequenzas.

Dad in'auter avis e Julia Müller da la PS, h'è s'engaschada fitg per il referendum. La decisiun mussia che las votantas e ch'ils votants na veglian betg spargnar tar ils basegnus.

Populaziun cunter l'aboliziun

La populaziun ha cun 56,10% da las vuschs detg NA a la proposta d'abolir las contribuziuns da maternitad.

Il pli grond sustegn ha la proposta da la regenza e dal Cussegl grond survegnì en la regiun Malögia. Là han bun 51% da las votantas e dals votants sustegnì la proposta. Il pli cler NA hai gist dà en la regiun speras, en la regiun Bernina.

Funtauna votaziuns GR

Il Cussegl grond aveva decis dad abolir las contribuziuns da maternitad e persuenter sustegnair famiglias en miserias tras l'agid social. Cunter questa decisiun ha lura in comitè cun exponentas da la senestra e dals sindicats fatg in referendum.