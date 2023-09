audio Controlla gronda da traffic a Cuira 05:24 min, ord Actualitad dals 11.09.2023. Maletg: Polizia da la citad da Cuira laschar ir. Durada: 5 minutas 24 Secundas. audio Controlla da traffic – impressiuns da la reportra Milena Bassin 06:37 min, ord Actualitad dals 11.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 6 minutas 37 Secundas. audio Bilantscha da la controlla da la polizia da Cuira 03:41 min, ord Actualitad dals 11.09.2023. Maletg: Polizia da la citad da Cuira laschar ir. Durada: 3 minutas 41 Secundas.

La Polizia da la citad da Cuira ha fatg sonda saira ina gronda controlla dal traffic en la chapitala grischuna. En tut sajan 33 policistas e policists da la citad stads en acziun. Quatter commembers da la Polizia chantunala, collavuraturs da l’uffizi per il traffic ed il medi uffizial hajan sustegnì l’acziun. Ils collavuraturs e las collavuraturas eran scumpartidas en la citad. Intgins en civil sin las vias da Cuira, autras sin la rundella sper l’uffizi da traffic a prender ora vehichels e blers sin il parcadi a controllar. Particularmain è vegnì controllà sche las persunas èn ablas da manischar ed il stadi tecnic dals vehichels.

1 / 5 Legenda: «I pudess esser ch'jau hai avant laschà urlar il motor, perquai hani controllà mai.» Kay Schepper, Tscherlach SG. RTR 2 / 5 Legenda: «Ins è tar ils amis il pli cool sch’ins ha insatge che nagin auter ha vi da l'auto.» Simone Lamonato, Razén. RTR 3 / 5 Legenda: «Il policist era amiaivel, uschia sco che jau chat ch’in policist duai sa depurtar – tut tiptop.» Leon Kaili, Domat. RTR 4 / 5 Legenda: «Ils giuvens na van betg pli bler sut influenza d’alcohol cun auto, quai è in cumpliment als giuvens.» Domenic Gustin, dapli 33 onns policist. RTR 5 / 5 Legenda: «Questa saira èsi stà ruassaivel en la citad da Cuira.» Dominik Bächtold, manader da la partiziun traffic e segirtad. RTR

0,0 promil?

En tut haja ella controllà 79 vehichels e 103 persunas, ha communitgà la polizia. Duas persunas sajan vegnidas denunziadas, perquai ch’ellas sajan charradas sut l’influenza d’alcohol. La polizia haja retratg ad ellas il permiss anc al lieu. Tar blers ha la maschina per buffar en dentant mussà 0,0 promil. Tenor Domenic Gustin ch'è dapi 33 onns policist, han ins pli baud controllà dapli persunas ch'èn idas sut influenza d’alcohol cun auto. Ozendi sajan ils giuvenils superbis sin lur autos e na vulan betg perder lur permiss dad ir cun auto.

1 / 3 Legenda: En la notg da sonda sin dumengia eran bunamain 40 persunas en acziun. 33 da la Polizia da la citad. RTR 2 / 3 Legenda: Controllar ils documents, far tests dad alcohol ed examinar ils vehichels è la lavur dals policists e las policistas. RTR 3 / 3 Legenda: I vegn guardà precis, l'inspectur guarda era sut ils autos. RTR

Vehichels modifitgads

Sis ulteriuras persunas sajan vegnidas denunziadas, perquai che lur vehichels sajan stads modifitgads a moda nunlubida. Per exempel è tar in giuvenil crudà si il volumen dal tun. Lura han dus policists fatg in test da canera cun plazzar in apparat sper il sbuf. Il resultat: in zic memia dad auts, il volumen dal tun surpassa la valur maximala da 92 decibel. Quest auto è suenter ì vinavant tar l'inspectur per chattar or tge ch'è vegnì manipulà.