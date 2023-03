Igl n’è betg il termin il pli popular da manischunzas e manischunz: la controlla da vehichels da motor. Là vegnan differentas chaussas che pertutgan la segirtad da l’auto controlladas. Per exempel ils frains, las chazzolas u il manischadi.

Autos adina pli digitalisads

Sensurs ed assistents – sco per exempel l'assistent da tegnair la spura sin via – han in effect sin il sa cuntegnair da la manischunza u il manischunz ed uschia era sin la segirtad da l’auto sin via. La nova sfida da las persunas che controlleschan ils autos è, d’examinar quels sensurs ed agids digitals. Demontar quels sensur na vegnia betg en dumonda e las datas digitalas sajan savens codadas.

Co la controlla d'autos dal futur vesa ora, occupia ils uffizis per il mument ferm, di Claudio Reich, il schef da l’Uffizi chantunal da vias, envers il schurnal regiunal da SRF. L’Uffizi federal da vias sa fatschenta per il mument cun quellas dumondas en furma d’in project che va enfin il zercladur 2024.

Sche la basa legislativa è avant maun, vegnin nus a procurar per ils apparats – sch’i dat fin lura quels. Correspundentamain pudain nus alura er examinar ils vehichels.

Segirtad da datas

Per il mument na saja dentant anc insumma betg cler, sch'ils uffizis avessan lura insumma access sin quellas datas. Las infurmaziuns che vegnan arcunadas dals sensurs ed assistents valia savens sco secret da fatschenta dals producents d'autos.

Cler saja, la controlla da vehichels vul mo datas ch'èn relevantas per la segirtad da l’auto. Tge musica che las persunas en l’auto taidlan, n’interesseschia betg l’uffizi, di Claudio Reich envers il schurnal regiunal da SRF. Da far las cunvegnas cun ils producents d’autos, saja dentant lura chaussa da la Confederaziun.

Pia, bleras dumondas èn per il mument anc avertas. Uschia era, co la segirtad da datas vegnia garantida. Cler saja en mintga cas, ch'i fa prescha. Pertge sensurs ed assistents vegnian en il futur ad intervegnir adina pli ferm en la funcziun dals autos.