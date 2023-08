Pretschs per abitaziuns primaras creschids per 40%

En il Grischun èn ils pretschs per abitaziuns creschids marcantamain aifer ils ultims 10 onns. Tranter il 2010 ed il 2022 èn ils pretschs per abitaziuns primaras creschids en media per passa 40%. Ils pretschs per abitaziuns da vacanzas per passa 30%, quai mussa ina nova analisa da la Scol'auta specialisada dal Grischun.

A curta vista na saja nagina midada da tendenza en vista. Che la situaziun precara sin il martgà d'abitaziuns sa quietescha a temp previsibel para il mument nunrealistic. Gist en vista a la dumonda auta èsi da quintar cun ulteriurs augments da pretschs.

Grond interess dapi la pandemia

La gronda part da l'augment crodia sin il temp dapi la pandemia. Damai che las abitaziuns èn talmain tschertgadas datti adina damain abitaziuns vidas – quai ch'ha per consequenza ch'indigens ed indigenas cumbattan cun esters bainstants per las paucas purschida sin il martgà d'abitaziuns.

Ils onns 2020 e 2021 haja mintgamai dà augments annunals da prest 9% e quai en tut las regiuns grischunas ch'èn vegnidas intercuridas.

Svilup da pretschs per segundas abitaziuns en Grischun

Ils pretschs da cumpra dad abitaziuns secundaras en l'entir chantun èn adina stads en moviment. Fin il 2013 èn ils pretsch creschids cuntinuadamain, suandà d'ina reducziun fin il 2016. Dal 2019 fin il 2022 èn ils pretschs da cumpra creschids danovamain, quai ch'il studi attribuescha a la pandemia. Ils pretschs per emprimas abitaziuns suondan ad in sumegliant muster, dentant creschan ils pretschs marcantamain il 2021.

Las differenzas dal svilup dals pretschs da cumpra tranter las regiuns turisticas intercuridas èn grondas. En mintga regiun èn ils pretschs per surfatscha netta d'abitar sa sviluppads differentamain: il meter quadrat è en tuttas regiuns vegnì pli char – dentant è per exempel ad Arosa il pretsch sa reducì en congual cun l'onn 2017, durant che autras regiuns han durant la medema perioda sentì in ferm augment.