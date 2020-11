Puntraschigna e Samedan han gì la schelta tranter in um ed ina dunna sco nov presidentA communalA. Entant che Puntraschigna ha elegì cleramain la dunna, ha Samedan sa decidì per l’um. Ni cun auter pleds: Puntraschigna ha elegì il vent frestg en l’autoritad communala, Samedan percunter ha sa decidì per la cuntinuitad.

Riccarda Müller Correspundenta Engiadina Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Riccarda Müller lavura en la redacziun Engiadina en il biro a Samedan. Ella rapporta per radio ed online dals pli differents temas da la regiun Engiadina, cun focus spezial Engiadin'Ota.