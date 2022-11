A Bever vegn il traffic franà. La Polizia chantunala annunzia che la zona da tempo 30 vegn engrondida sin l'intschess Surpunt. Quai per 365 meters sin la Via Maistra. Plinavant vegn la part cun ina limita da 50 kilometers per ura prolungada per per 50 meters en direcziun Samedan.

Cunter l'ordinaziun èsi pussaivel da far protesta entaifer 30 dis cun ina giustificaziun.