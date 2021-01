La butia a Ramosch resta averta per ulteriurs dus onns

La societad «butia Ramosch» ha finalmain chattà ina schliaziun per la butia dal vitg – e quai ensemen cun l'anteriur ambassadur e cusseglier naziunal, Tim Guldimann. El ha ramassà tar la populaziun suttascripziuns per vegnir a savair, quant grond che l'interess è per mantegnair la butia da vischnanca.

Il resultat da las tractativas è uss sin maisa. Il possessur da las localitads Anton Häfner è pront da dar a fit enavant la butia enfin la fin da mars dal 2023.

Butia en la scola

Ponderà vegn il mument da transferir la butia pli tard en la chasa da scola da Ramosch. La scola da Valsot prevesa da far midada cun tut las classas en la fracziun da Strada. En la scola da Ramosch ins vess bler spazi. La societad «Butia Ramosch» e in tractativas cun la vischnanca da Valsot.