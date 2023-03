La radunanza communala da la vischnanca da Valsot aveva consenti il 2021 in credit dad in milliun francs per fabritgar in nov object per la butia.

Il nov bajetg fabritgà sin plazza da scola è ussa pront per far la midada. Sper la butia datti er in café. Bleras gidantras e gidanters da la populaziun da Ramosch gidan ussa a far la midada da las localitads anteriuras en il nov bajetg.

Impressiuns da la midada

1 / 5 Legenda: La butia veglia serra sias portas. RTR 2 / 5 Legenda: E vegn svidada. RTR 3 / 5 Legenda: La butia nova sin la plazza da scola RTR 4 / 5 Legenda: Ella vegn emplenida ed endrizzada. RTR 5 / 5 Legenda: La nova butia avra las portas ils 25 da mars. RTR

Difficultads cun la localitad veglia

Dal 2019 aveva la famiglia Häfner, che manava la butia a Ramosch communitgà da serrar causa pensiun. Els han surdà la butia a Wanda Hopmann. Pervia da differenzas tranter il possessur da l'object e la manadra da butia han ins finalmain stuì tschertgar novas localitads.

La nova butia amez la fracziun da Ramosch prevesa d'avrir sias portas ils 25 da mars.