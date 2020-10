Il return dal capricorn en il Grischun è grategià avant 100 onns. Da lezzas uras han ins engulà singuls capricorns da l’Italia e mess or en il Grischun.

Oz vivan passa 6'000 capricorns sin territori grischun, ed els èn tuts descendents dals emprims capricorns ch’èn puspè vegnids reintroducids.

Problem da diversità genetica

Che tut ils capricorns èn quasi parents daventa adina pli problematic. Ils capricorns vivan numnadamain en differentas colonias e tras quai na datti nagin barat genetic. Quai ha influenza sin las singulas colonias. Numnadamain na creschan ellas betg pli uschè ferm.

Legenda: Pervi d'incest patescha era la lunghezza da las cornas. RTR, Armon Schlegel

Tenor Lukas Keller, professer per biologia d’evoluziun a l’universitad da Turitg, è er il sistem d’immunitad dals capricorns debel.

Maschaida da colonias

Per empruvar da schliar quests problems, ston ins maschadar tenor Lukas Keller ils capricorns da las differentas colonias. Uschia pudess la diversitad genetica puspè sa schlargiar.

Studis genetics demussan però che be 40% da las bestgas translocadas dattan vinavant lur gens. Uschia ch’i duvrass in’acziun cun plirs tschient capricorns che duessan far midada – e l’effect d'ina tala acziun sa mussass pir in var 50 fin 100 onns.

Legenda: Lukas Keller perscrutescha la genetica da capricorns. RTR, Armon Schlegel

Project scientific per l'avegnir

Lukas Keller lavura il mument vid in project da la Confederaziun e da differents chantuns, era il chantun Grischun è involvì. Il project duess mussar las pussibilitads co realisar in barat genetic per ils capricorns. Lukas Keller speculescha ch'ins pudess realisar il project en 5 fin 10 onns. Uschia pudess ins meglierar las schanzas per ils capricorns en vista a la midada da clima e malsognas – cun augmentar lur pool genetic.