Bunamain tut las branschas han patì durant la crisa da corona. Pervia dals cunfins serrads han tscherts affars oravant tut cun artitgels per tegnairchasa e mangiativas dentant era pudì profitar.

La crisa da corona ha mess tut l’economia sin il chau. Quant grond ch’il donn è effectiv n’è actualmain anc betg cler. Dentant, ils cunfins serrads han era gì in effect positiv. Quai sin il cumportament da far cumpras tar ils indigens en l’atgna regiun. Oravant tut affars cun artitgels per tegnairchasa e mangiativas han durant quest temp gì conjunctura auta.

Uschia per exempel la Qualitas Tschenett e la Conrad SA en la Val Müstair. Malgrà ch'era els han sentì las consequenzas negativas da la crisa da corona, fan ils mainagestiuns sut il stritg tuttina ina bilantscha positiva.

Entant che la svieuta da la butia da mangiativas Conrad SA è s'augmentada per 30 enfin 40 % dapi il «Lockdown», ha la Qualitas Tschenett, l’interpresa da ferramenta ed auters artitgels per tegnairchasa entant gia pudì cumpensar las perditas durant il temp da serrada sfurzada. Quest svilup positiv, saja dentant mo stat pussaivel, pervia da las cumpras extraordinarias da divers indigens che han durant quest temp betg pudì ir sur cunfin en l’Italia sco usità.

Questa situaziun allegraivla pudess percunter midar ordvart svelt puspè, numnadamain cura che la Svizra avra ses cunfins cumplettamain proxim glindesdi.