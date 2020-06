La Svizra avra ils 15 da zercladur ils cunfins per ils pajais da la EFTA ed UE sco er per la Gronda Britannia e betg be per la Germania, Austria e Frantscha. En vista al svilup da la pandemia, paria quai pussaivel, scriva il Cussegl federal. La Svizra va uschia en var 10 dis pli lunsch che quai ch'igl era planisà oriundamain.

En ina conferenza da video informala hajan divers ministers da l'intern dals pajas da Schengen exprimì il giavisch da returnar a la normalitad, communitgescha il Cussegl federal. Els veglian abolir las controllas als cunfins interns europeics.

Tranter la Svizra, l'Austria e la Germania èn las controllas als cunfins gia vegnidas schluccadas ils 16 da matg. Dapi lu na vegnan betg pli controlladas sistematicamain tut las persunas che passan ils cunfins. Per tut ils burgais dals ulteriurs pajais da l'UE ed EFTA èsi però anc fin ils 15 da zercladur be en cas spezials pussaivel d'entrar en Svizra.

L'Austria e l'Italia han entant gia fatg l'entschatta cun avrir ils cunfins: