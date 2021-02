Ils meds che stattan a disposiziun ozendi per observar e controllar las costas sur Zuoz, quellas èn bler pli modernas ed exactas. Ina situaziun sumeglianta a quella avant 70 onns, cun l’enviern da lavinas il 1951, na duess sche pussibel mai pli sa repeter.

Il pli cuntent sun jau da primavaira sche nagina lavina bletscha è vegnida giu da la Val Buera.

«Boom» cun in clic

Dapi il 2013 èn installadas nov giraffas ch'èn emplenidas cun mintgamai 12 tuns en las duas vals Urezza e Buera sur Zuoz. Far detunar in da quels tuns possia il schef da lavinas perfin cun activar in pum sin ses telefonin.

Nagina garanzia cumpletta

La cumissiun da lavinas haja gia gì blera lavur quest enviern, uschia Gian Reto Marugg ch'è gia passa 20 onns commember da quella. Fin uss hajan els gì da trair gia set giadas sin las spundas per far partir ina lavina.