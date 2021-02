Planisar il persunal sut circumstanzas difficilas. Mintga di pudessan sa midar las cundiziuns per entrar en Svizra – quai fa fastidi als responsabels per il provediment da sanadad da l'Engiadina Bassa.

Il Center da sanadad Engiadina Bassa (CSEB) è permanent en stretg contact cun las provinzas dal Tirol dal Sid ed era dal Nord. Tar il CSEB lavuran radund 120 cunfinaris oravant tut en la sparta da tgira.

Planisaziun è la gronda sfida

Actualmain han ils radund 20 collavuraturs dal Tirol dal Nord da preschentar sin il cunfin austriac mintga 48 uras in nov test negativ. Per il Tirol dal Sid vala quai actualmain per mintga 7 dis. Quai pudess tenor il manader dal persunal Gerhard Hauser sa midar proximamain. Planisar sut questas intschertezzas saja ina gronda sfida.

Nus essan adina en contact cun las autoritads dal Tirol dal Sid e dal Tirol dal Nord per esser sin il current ed infurmar noss collavuraturs.

Per pudair simplifitgar la situaziun, porscha il CSEB a tut ses collavuraturs da far il test en l'ospital, en il center da test. Uschia hajan els la segirezza che mintgin ha era il mussament per preschentar al cunfin.

La Svizra profita da las mesiras austriacas e talianas

Il cunfin svizzer na pretenda betg quels tests, ma per il Grischun èn questas controllas inoltradas dals pajais vischins impurtantas, per evitar ina derasaziun dal coronavirus sur cunfin. En il Tirol dal Nord e Sid han ins numnadamain constatà in augment dal coronavirus mutà da l’Africa dal Sid. Il Tirol dal Nord ha mesiras ferm severas ed il Tirol dal Sid ha dapi glindesdi puspè in lockdown.

L’ospital a Scuol funcziuna actualmain tut normal, dasper singuls cas da corona ha l'ospital oravant tut blers pazients cun accidents da skis. Il manader da persunal Gerhard Hauser ha in stretg contact cun ses collavuraturs per als infurmar, sch'i vess da dar midaments, dad in mument a l'auter.