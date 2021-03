L'Institut Otalpin da Ftan vegn en mauns internaziunals. Il Dulwich College International da Londra, duai segirar l'avegnir da la scola a lunga vista. Quai ha l'institut communitgà. La gruppa da scolas privatas cumpra la maioritad da las aczias ch'eran enfin ussa en ils mauns da la Capital Management da Solothurn.

Vi da la purschida da la scola sa midia per il mument nagut. Era las persunas d'instrucziun da fin qua restian.

Gruppa internaziunala

Sco il vicedirectur da Dulwich College, Christian Gürtler sa lascha citar, saja l'Institut Otalpin da Ftan in schlargiament ideal per lur purschida da scolaziun. Ad el sco Svizzer saja gia daditg stà per cor da chattar in lieu svizzer per schlargiar la scola.

Damaun a las 15:00 ha lieu la radunanza generala da la scola.

Tranter demissiuns, problems finanzials fin serradas e puspè adina nova speranza

L’institut Otalpin Ftan para betg da chattar ruaus. Almain quai che pertutga il passà. Mo ils ultims 20 onns per exempel ha quai dà numerusas midadas, quai numnadamain en la direcziun, en il cussegl administrativ ed era en la strategia da la scola media. Uschia hai dà 11 differents CEO’s durant questa perioda. Betg ina situaziun ideala per ina scola che ha adina puspè gì da cumbatter cun problems finanzials, grondas fluctuaziuns da scolaras e scolars e bleras intschertezzas areguard l’avegnir.