Il cussegl communal da la vischnanca da San Murezzan ha discutà il preventiv 2021 en in’emprima lectura. Prognostitgà è in deficit da 3,1 milliuns francs. Las investiziuns importan 27,2 milliuns francs. Cumpiglià en il deficit era però gia in augment dal pe da taglia d’immobiglias. La suprastanza communala ha numnadamain prevesì d’augmentar quel da 0,5 sin 0,75 promils. Tras quai fiss resultà in gudogn supplementar dad 1,35 milliuns francs. Il cussegl communal ha però refusà quella dumonda cleramain cun 13 cunter 1 vusch. Vul dir ch’il preventiv 2021 ha da vegnir adattà lasuenter.

Pe da taglia na vegn betg midà

Vinavant ha il cussegl communal da la vischnanca da San Murezzan decidì unanimamain da betg augmentar il pe da taglia. Quel resta pia er l’onn 2021 tar 60%.

La segunda lectura dal preventiv 2021 ha lieu a la seduta dal cussegl communal dal november. Là vegn il preventiv deliberà per mauns da la radunanza communala dals 8 da december.